Лидия Герасимова: «Слова президента не разошлись с делом»

Свою выплату, которая поступила на счет в первый день – 2 сентября, руководитель региональной Общественной палаты намерена потратить на близких.

Председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова высказала свое мнение по поводу единовременной выплаты всем, кто получает пенсии в нашей стране. Известная в регионе общественница уверена, что решение главы государства Владимира Путина своевременно и было продиктовано необходимостью.

«Решение президента о выплате пенсионерам не случайно. С мест поступают сообщения о том, как не просто сейчас приходится людям пожилого возраста решать проблемы обеспечения медикаментами, продуктами питания. Большую часть пенсии некоторым приходится отдавать за коммунальные услуги, поэтому, конечно, решение о единовременной выплате – правильное. Деньги нужны всегда и всем. Лишними они не будут ни для кого. Приятно еще и то, что слова Владимира Владимировича Путина не разошлись с делом, и буквально через несколько дней выплаты начали поступать на счета людей. Некоторые уже успели распорядиться ими», – сказала Лидия Герасимова.

Еще один положительный момент, по мнению главы общественной палаты, связан с самой организацией выплат – их производят по беззаявительному принципу.

«Тот факт, что деньги стали поступать на счета людей без оформления документов, является крайне важным. У всех людей разное здоровье, кроме того, сейчас идет пандемия коронавируса, поэтому многим сложно было бы добраться до пенсионного фонда или МФЦ, чтобы заняться оформлением выплаты», – отметила председатель Общественной палаты региона.

Сама Лидия Герасимова уже получила выплату и призналась, что планирует потратить ее на близких.

«В сентябре у меня много именинников. У дочери день рождения 12 сентября, у зятя – 24, а у внука – 27. Поэтому мне, конечно, есть куда их потратить», – добавила известная общественница.

Напомним, Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Глава государства пояснил, что сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно.