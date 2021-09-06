В Омске нашли более тысячи нарушений при поставках продуктов в садики и школы

В Омске прошла масштабная проверка поставки продуктов в детские сады и школы. Без нарушений не обошлось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске прокуратура провела масштабную проверку поставщиков продуктов в детские сады и школы Омск и Омской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за время проверки выявили более 1 тысячи нарушений, а к административной ответственности привлекли 75 человек.

В числе нарушений оказались продажа в образовательные учреждения продуктов без сопроводительных документов и с истекшим сроком годности. Многие нарушения нашли и в самих учреждениях, в некоторых отсутствовали приборы для измерения влажности и температуры, несоответствие кухни санитарным требованиям, а также проблемы с документами, которые выявили по системе «Меркурий».

- Прокуратурой области в деятельности управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора установлены факты отсутствия контроля за уплатой виновными лицами штрафов, назначенных по постановлениям органов контроля, непринятия мер по привлечению их к повышенной ответственности, - отметили в прокуратуре.