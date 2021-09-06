«Чей автомобиль? Мой!»: На дороге в Омской области задержали 15-летнего автовладельца

Машину передали маме юного автовладельца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел в селе Вокресенка Калачинского района. 15-летний местный житель отмечал День знаний, катая своих друзей по окрестностям. ВАЗ остановили полицейские.

– Чей автомобиль? – спросили патрульные.

– Мой?

– А сколько вам лет?

– 15?

Есть ли у него какие-то документы на собственность, подросток ответить затруднился. После этого в полицию вызвали его маму, машину передали ей.

– В ее присутствии в отношении юного нарушителя возбуждены административные делопроизводства за управление транспортным средством без права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), отсутствие страховки (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), а также за управление автомобилем без переднего государственного регистрационного знака (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ), – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Транспортное средство передано маме подростка.