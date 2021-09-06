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Общество6 сентября 2021 7:11

Из Омска разрешили прямые рейсы в Эмираты

Летать туда омичи смогут зимой
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Чартеров в Дубай нет уже почти 2 года.

Чартеров в Дубай нет уже почти 2 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В омском аэропорту понемногу возвращаются международные рейсы. Росавиация одобрила компании «Уральские авиалинии» вылеты из Омска в Шарджу и Дубай (ОАЭ). Летать на курорты омичи смогут уже зимой, но при одном условии. Власти Эмиратов еще не предоставили разрешение со своей стороны. Когда это произойдет, для вылетов не будет никаких препятствий.

Еще до пандемии и прекращения международных перелетов, в Дубае омичи летали довольно охотно. За 2020 год туда успели слетать 3,6 тысяч пассажиров. В этом году летом омский аэропорт уже планировал вернуть рейс в Эмираты, но тогда этого не произошло.