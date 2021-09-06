В пандемийный год 13% омичей получали зарплату ниже прожиточного минимума

13% омичей в прошлом году получали меньше прожиточного минимума. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статистику о доходах населения за 2020 год опубликовал Омскстат. Оказалось, что в самый разгар пандемии доходы ниже прожиточного минимума получали 13,6% омичей. Показатели остались практически на уровне 2019 года, показатели изменились всего на 0,3% в большую сторону. Сейчас в Омской области прожиточный минимум составляет для трудоспособного человека 11 342 рубля.

Как отметили в Омскстате, подсчеты проводили на основе выборочного обследования домашних хозяйств и макроэкномических показателей доходов населения. К тому же это данные лишь предварительные, утвержденные Росстатом. Точные цифры еще предстоит подсчитать.