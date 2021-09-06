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Происшествия6 сентября 2021 6:15

Осень близко: На Омск надвигаются похолодание и дожди

Первую теплую неделю сентября сменит совсем другая погода
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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На Омск надвигаются похолодание и дожди.

На Омск надвигаются похолодание и дожди.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успели омичи порадоваться пришедшему в начале осени теплу, как на регион надвигается непогода. Хорошие теплые деньки простояли совсем недолго. Впереди сибиряков ждет привычная для сентября осенняя погода - с похолоданием и дождями, конечно.

Резко холодать начнет уже со среды, 8 сентября. Днем обещают всего лишь +15, при этом ночами столбик термометра будет падать еще ощутимее. В конце недели ночная температура +6 в Омске будет уже обычным делом. К четвергу и пятнице похолодает до +12 в дневные часы. При этом в Сибири зарядят дожди.

Омичей ждет настоящая осенняя погода: с похолоданием и постоянными дождями. Горожанам остается лишь ждать сообщений синоптиков о приходе бабьего лета.