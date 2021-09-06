В ближайшие дни в Омской области возможны лесные пожары

Чтобы избежать появления пожаров и не допустить перехода огня на жилые дома людям советуют соблюдать правила противопожарной безопасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этот год выдался сложным для экстренных служб в Омской области. С середины весны и почти до середины лета никак не успокаивались сильные природные пожары. Огонь вспыхивал неожиданно и быстро занимал большие пространства. В этом году от стихии пострадало несколько деревень, которые почти полностью выгорели.

Сейчас лето подошло к концу, но синоптики все же прогнозируют 5 класс горимости на территории Одесского района Омской области с 6 по 8 сентября. Это значит, что там с легкостью могут возобновиться природные пожары.

- Возможет переход огня на населенные пункты, не исключено возможное возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и степными пожарами, - отмечают специалисты МЧС.

Жителей района просят быть особенно внимательными и соблюдать правила противопожарной безопасности, а местным властям советуют провести активную работу с населением в части информирования, а также подготовиться к возможным внештатным ситуациям.