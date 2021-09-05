Известная омская общественница: «Приятно осознавать, что о нас, людях серебряного и золотого возраста, думают»

Председатель комиссии по науке и образованию Общественной палаты Омской области, профессор, член-корреспондент РАО Надежда Чекалева, говоря о президентской доплате в 10 тыс. рублей всем пенсионерам, которая в настоящее время выплачивается по стране, отметила, что для нее принципиально, что единовременные выплаты населению становятся системными явлениями.

«Те выплаты, которые идут сегодня – маткапитал, женщинам, на подготовку детей к школе и сейчас пенсионерам – уже уложились в систему. Важно, что президент делает такие системные шаги, и это не может не радовать. Для кого-то это будет прибавка в материальном плане, он приобретет то, что ему необходимо в настоящее время. Кто-то, возможно, потратит выплату на саморазвитие, культурное просвещение», — сказала общественница.

Сама Надежда Чекалева получила 10 тыс. рублей в числе первых – 2 сентября. В 8 часов утра ей пришло сообщение о зачислении денег на счет.

«Я имею моральное удовлетворение, потому что понимаю: обо мне думают. Приятно осознавать, что о нас – людях серебряного и золотого возраста, думают. Мне очень хочется потратить эти деньги на свою внучку Дашу, которой в прошлое воскресенье исполнилось четыре года, и на себя. Я еще работаю и мне, действительно, хочется еще быть интересным человеком для себя внешне. Поэтому я начну траты буквально в ближайшее время. В общем, мне есть куда потратить эти 10 тыс. рублей, поэтому пожелаю нашему президенту здоровья», — добавила педагог.

Напомним, Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Глава государства пояснил, что сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно.

Кстати, бывший мэр Омска, а теперь председатель Совета Омской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Евгений Белов потратит выплату на организацию праздника для супруги Натальи Викторовны. 4 сентября они отмечали 56 лет со дня свадьбы. Профессор СибАДИ Анатолий Соловьев планирует вложить 10 тыс. рублей от Путина в молодежь — деньги пойдут на небольшие подарки молодым омским ученым, которые недавно достойно представили регион на конференции «Армия-2021» в Москве. Руководитель регионального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» по Омской области, заслуженный учитель России, член региональной Общественной палаты Галина Кудря хочет приобрести новый наряд на эти деньги. Председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», директор гимназии № 26 Тамара Синичникова, возможно, потратит приятный бонус на культурный отдых с тринадцатилетним внуком Матвеем.