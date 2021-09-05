В домах Амурского поселка в Омске почти на сутки отключат холодную воду

Воды в Амуре не будет 14 часов. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

«Омскводоканал» предупреждает о работах по ремонту трубопровода, которые специалисты будут проводить на следующей неделе. Из-за этого 8 сентября в нескольких домах Амурского поселка почти на сутки отключат воду.

Это коснется жилых домов с административными помещениями по следующим адресам:

– улица Сурикова 3, 5, 7, 9, 11;

– улица 1-я Челюскинцев, 94/1, 98, 100;

– улица Авангардная 1, 4.

Кроме того, холодную воду отключат в жилом доме на улице 22-го Партсъезда и в домах частного сектора на улице 1-й Челюскинцев на участке от улицы 22-го Партсъезда до улицы Сурикова.

Также будут отключены эти пожарные гидранты:

– улица 1-я Челюскинцев, 96 – №302;

– улица Сурикова, 1 – №193;

– улица Сурикова, 5 – №195;

– улица Авангардная, 1 – № 045.