В Омске ликвидировали предприятие «Муниципальная недвижимость», занимавшееся сносом незаконных киосков

За ликвидацию муниципального предприятия отвечали специалисты мэрии Омска. Фото: Алена СУХИНИНА

Согласно данным ЕГРЮЛ, МП «Муниципальная недвижимость», подотчетное мэрии Омска, ликвидировано. Предприятие занималось, в том числе сносом незаконных сооружений в городе.

Сначала, в 2016 году, оно было реорганизовано и объединено с муниципальным «Центром недвижимости, дизайна и рекламы». Соответствующее решение подписал Вячеслав Двораковский, занимавший на тот момент пост градоначальника.

Действующий мэр Оксана Фадина приняла решение о ликвидации «Муниципальной недвижимости», которая была назначена на январь 2020 года. Но процедуру, за которую отвечал департамент имущественных отношений, несколько раз переносили.