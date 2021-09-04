В Омске начались гастроли Тюменского БДТ

«Большие гастроли» в Омске открылись спектаклем «Тартюф». Фото: instagram.com/drama_theatre

В Омске и Тюмени начались обменные гастроли ведущих двух театров.

С 3 по 12 сентября в нашем городе выступает труппа Тюменского БДТ. Артисты дадут семь спектаклей, которые пройдут на основной и камерной сценах омского драмтеатра.

Публике представят постановки «Тартюф», «Восемь женщин», «Крейцерова соната», «Испанская баллада», «Иванов», «Мертвые души», «Новеченто (1900-й)».

В эти же даты, с 3 по 12 сентября, Омский государственный академический театр драмы покажет восемь спектаклей в Тюмени.

Последний раз обменные гастроли Тюменского Большого драматического театра и Омского академического театра драмы проходили 14 лет назад.

Добавим, что в этом году реализация проекта «Большие гастроли» стала возможна при поддержке ФГБУК «Росконцерт».