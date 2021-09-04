В Мемориальном комплексе в Знаменском появился танк Т-55

Почтить память героев, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной? приехали почетные гости и официальные представители органов исполнительной власти региона. 4 сентября здесь на священном для знаменцев месте состоялось значимое событие - в торжественной обстановке состоялось открытие памятника-обелиска танку Т-55 «Воинам - землякам, погибшим в боях за Родину», который вошел в состав Мемориального комплекса в память о жителях Знаменского района, защищавших Родину.

Этот памятник своим землякам – воинам, которые погибли во время войны, знаменцы установили в 1985 году и с тех пор каждый год 9 мая и 22 июня на протяжении 76 лет люди приходят к обелискам, чтобы почтить память дедов и прадедов, защищавших нашу Родину. В 2005 году мемориальный комплекс дополнили плитами с фамилиями погибших воинов. И вот теперь произошло еще одно значимое обновление мемориала.

- Сегодня мы расширим мемориал и дополняем его танком Т-55. Я поздравляю всех присутствующих с этим знаменательным событием, - сказал на открытии первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко. - Более пяти тысяч ваших земляков отстояли свободу и независимость нашей страны, Европы и всего мира. Я благодарю за создание этого мемориала вашего земляка, президента межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Группы войск в Германии», генерала - полковника Антона Терентьева. Именно он два года назад на юбилее нашего инженерного института в присутствии заместителя министра обороны Дмитрия Витальевича Булгакова озвучил такую идею, и она была поддержана Министерством обороны. Данный экспонат был выделен для знаменцев, и сегодня мы присутствуем на его открытии. Это символ того, что память о подвигах наших земляков будет храниться вечно.

На мероприятии выступил президент межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Группы войск в Германии», генерал - полковник Антон Терентьев. Он сообщила, что рад побывать на родной земле, побывать дома и подчеркнул, что идея установки памятника возникла у бывшего главы района Александра Онуфриева.

- Реализация данного проекта получилась благодаря трепетному и ответственному отношению к созданию этого памятника со стороны губернатора Омской области Александра Буркова, первого заместителя правительства Омской области Валерия Бойко и непосредственного руководителя на завершающем этапе установления главы района Сергея Максимова, - сказал Антон Терентьев. - Поддержку в решении данного проекта оказали заместитель министра обороны Р РФ Дмитрий Булгаков, патриарх внешней разведки генерал-полковник Иван Гореловский. Значимо и то, что танк Т-55 – символ величия и мощи нашей Родины - установлен в преддверии Дня танкиста.

Глава района Сергей Максимов поблагодарил правительство Омской области за помощь и поддержку в обновлении памятника, сказав, что благодаря этому Мемориальный комплекс в Знаменском пополнился единицей мощной военной техники.