Работающие пенсионеры, благодарны за выплату в 10 тысяч рублей

Руководитель регионального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» по Омской области, директор Омской региональной общественной организации «Поиск», преподаватель профессионального училища №46, заслуженный учитель России, член региональной Общественной палаты Галина Кудря считает положительной тенденцию, когда руководство страны вводит все больше новых выплат для поддержки населения.

«В последнее время в нашей стране появилось много новых видов пособий, которые никогда раньше не выплачивались. Перед Новым годом родители детей младшего возраста получили по 5 тыс. рублей, затем в августе этого года — по 10 тыс. рублей на подготовку школьников. Сейчас — единовременное пособие для пенсионеров. Это, может, и не очень большая, но все же поддержка представителей старшего поколения и других пенсионеров. В Омской области такое пособие получит 586 тыс. человек. Я думаю, что это неплохо, и люди найдут, куда потратить, ведь деньги всегда нужны», — сказала Галина Кудря.

Особенно порадовало общественницу то, что в указе президента Владимира Путина «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» нет разделений на работающих и неработающих пенсионеров.

«Я поддерживаю решение о выплате, тем более что условия получения всего два: быть гражданином нашей страны и на 31 августа являться пенсионером. Никаких других ограничений, насколько я знаю, нет. Поэтому все пенсионеры нашей страны, вне зависимости от того, работающие они или нет, получат по 10 тыс. рублей. Это особенно приятно, так как для нас, работающих пенсионеров, нечасто бывают такие подарки, ведь считается, что мы и так получаем зарплату. Для нас и индексации пенсии нет. Поэтому мы за эту выплату благодарны», — сказала член Общественной палаты Омской области.

Отметим, похожая поддержка пенсионеров в стране была в 2016 году, тогда эта категория населения получила по 5 тыс. рублей. В этот раз сумма увеличена в два раза и для оформления никуда ходить не надо.

«Все те, кто рядом со мной работает в коллективе и у кого пенсия приходит на карточку, выплату уже получили. У меня пенсия приходит на книжку, поэтому я пока не успела проверить, возможно, уже и пришла. Потрачу ее на новый наряд», — добавила Галина Кудря.

Напомним, Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Глава государства пояснил, что сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно.

Бывший мэр Омска, а теперь председатель Совета Омской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Евгений Белов потратит выплату на организацию праздника для супруги Натальи Викторовны. Сегодня, 4 сентября, они отмечают 56 лет со дня свадьбы. Профессор СибАДИ Анатолий Соловьев планирует вложить 10 тыс. рублей от Путина в молодежь — деньги пойдут на небольшие подарки молодым омским ученым, которые недавно достойно представили регион на конференции «Армия-2021» в Москве.

Фото Сергей Мельников