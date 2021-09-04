Прогулочные теплоходы в Омске перешли на осеннее расписание

Прогулочные теплоходы будут ходить по Иртышу, пока позволит погода. Фото: «Омский теплоход»

Теплоходы «Москва» в Омске перешли на осеннее расписание. Теперь они будут ходить не восемь, а только шесть раз в день: в 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 и 20.30.

Тем, кто еще не успел насладиться речными прогулками летом, советуют поторопиться: погода может внезапно испортиться.

Фото: «Омский теплоход»

– Обращаем ваше внимание на то, что первый рейс прогулочного теплохода теперь отходит в 13.00, – грворится в сообщении паблика «Омский теплоход». – По предварительной информации прогулочный теплоход будет ходить и на следующей неделе. Но советую не откладывать прогулки – выходные, если верить прогнозу погоды, станут последними теплыми деньками вплоть до наступления бабьего лета.