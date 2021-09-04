Фадина раскритиковала работу коллег и пригрозила отставками в мэрии

Оксана Фадина отчиталась о своей работе. Фото: правительство Омской области

Мэр Омска отчиталась перед губернатором региона о своей работе. В целом, по мнению Оксаны Фадиной, все продвигается неплохо. Несмотря на отдельные недочеты, в городе ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы. По нацпроекту «Демография» сейчас строятся сразу семь садиков, куда уже скоро смогут ходить 1140 детей.

Однако реконструкция одного городского объекта фактически провалена, признала Фадина. Речь идет о благоустройстве площади перед ДК «Звездный».

– Сейчас я провожу служебную проверку, – доложила мэр. – Думаю, что это приведет даже к отстранению ряда людей от должности. Контракт был заключен в январе. В мае подрядная организация вышла на работу, увидела скрытые дефекты. А рабочее совещание провели только в середине августа. Чем занимались коллеги и как курировали эту территорию, непонятно. Во всех остальных округах ситуация управляемая.