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Общество4 сентября 2021 8:30

На Омскую область надвигается дождевой циклон

Впрочем, он всего на несколько дней прервет еще по-летнему жаркую погоду
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Непогода продержится совсем недолго и снова сменится жарой.

Непогода продержится совсем недолго и снова сменится жарой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Обь-Иртышского УГМС, на выходных и в начале новой рабочей недели в Омской области ожидается настоящая летняя жара: днем воздух будет прогреваться даже до +30 градусов.

После этого погода немного испортится. По прогнозу сайта Ventusky.com, на Омскую область надвигается мощный циклон, который накроет регион 8 сентября и принесет с собой проливные дожди.

Однако ненастье продлится совсем недолго. Уже на следующий день в регион вернется бабье лето.