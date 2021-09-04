На Омскую область надвигается дождевой циклон

Непогода продержится совсем недолго и снова сменится жарой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Обь-Иртышского УГМС, на выходных и в начале новой рабочей недели в Омской области ожидается настоящая летняя жара: днем воздух будет прогреваться даже до +30 градусов.

После этого погода немного испортится. По прогнозу сайта Ventusky.com, на Омскую область надвигается мощный циклон, который накроет регион 8 сентября и принесет с собой проливные дожди.

Однако ненастье продлится совсем недолго. Уже на следующий день в регион вернется бабье лето.