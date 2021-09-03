Райффайзенбанк увеличил максимальный срок кредита

Райффайзенбанк увеличил максимальный срок потребительского кредита до семи лет. Он доступен при сумме займа от 90 000 до 3 000 000 рублей.

«Мы стремимся быть максимально удобными в решении финансовых задач, поэтому постоянно работаем над улучшением условий кредитования, — говорит Иван Карпов, руководитель направления развития розничного кредитования Райффайзенбанка. — Например, чтобы получить деньги, нашим клиентам не надо ходить в банк и даже встречаться с представителем банка — всё можно сделать онлайн в мобильном приложении. Необходимая сумма упадёт на счёт в течение нескольких минут».

Райффайзенбанк также предоставляет своим клиентам возможность отложить первый платёж по кредиту максимум на два месяца. Больше можно узнать на сайте.