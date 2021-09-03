Райффайзенбанк проведет онлайн-конференцию про дизайн в финтехе

Спикеры Райффайзенбанка, а также банков и финтех-компаний Klarna, АК БАРС, ВТБ, МТС Банк, Тинькофф, Росбанк и агентства ANGRY и ONY расскажут о трендах в дизайне цифровых продуктов, своих актуальных проектах и трендах.

«Это будет уже вторая Fintech Design Conf — в этом году мы обновили концепцию мероприятия и добавили новые форматы. Например, мы проведем несколько интерактивных воркшопов: по UX-исследованиям, редактуре, проектированию интерфейсов, дизайн-менеджменту и другим направлениям. У нас получилось собрать сильный состав участников, поэтому я уверен, что конференция станет значимым событием для всего дизайн-сообщества», — прокомментировал Юрий Ветров, директор по бренду и дизайну Райффайзенбанка.

Впервые Райффайзенбанк провел конференцию о дизайне в финтехе в 2020 году. Тогда ее зрителями на различных площадках стали более 15 тысяч человек. Свои дизайн-команды представили ведущие российские цифровые банки, а также немецкий необанк N26.

Событие пройдет 30 сентября, чтобы получить доступ к трансляции, нужно зарегистрироваться по ссылке: https://fintechdesign.ru/