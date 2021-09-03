В Омске рядом с памятником Жукову появилось тематическое граффити

Граффити наносили 16 художников. Фото: ВКонтакте

В этом году в Омске появилось множество интересных арт-объектов. Недавно омичи выбирали эскиз для вентиляции на Театральной площади, в подземном переходе неподалеку появился натюрморт, а в выставочном сквере портрет Ф.М. Достоевского и виды старого Омска.

Сейчас появился еще один яркий рисунок. В этот раз тематическое граффити появилось недалеко от памятника Георгию Жукову, который находится недалеко от «Атриум-Кино».

Рисунок занял весь бетонный забор. Фото: ВКонтакте

- Стрит-арт набирает популярность в нашем городе. Когда за дело берутся профессионалы, получаются действительно красочные, сюжетные изображения, которые украшают Омск. Идея росписи ограждения у памятника великому полководцу Георгию Жукову замечательна тем, что она позволяет узнать чуть больше о достопримечательностях нашей страны, познакомиться с местами, где увековечена память героя, - отметили заместитель мэра города Омска Анастасия Терпугова, которая приняла активное участие в реализации этого проекта.

Над воплощением идеи в жизнь трудились стразу 16 художников.