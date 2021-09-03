В Омске пьяный отец угрожал ножом 12-летней дочери

Пьяный отец набросился в ножам на собственного ребенка. Фото: Иван ВИСЛОВ

Пугающее видео появилось накануне в соцсетях. На нем – аудиозапись с криками нетрезвого мужчины, который оскорбляет и угрожает ножом своей 12-летней дочери. Все это на фоне полуразрушенной квартиры, где живет маргинальная семья. Ролик разместил друг и единственный человек девочки Денис.

Записью уже заинтересовались в прокуратуре региона.

– Проводятся надзорные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в рамках которых будет дана оценка деятельности органов системы профилактики в части полноты и своевременности принимаемых мер, направленных на выявление фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, профилактической работы по предупреждению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, – сообщает пресс-служба областного ведомства. – Кроме того, на контроле прокуратуры находится ход проведения правоохранительными органами доследственной проверки по данному факту.