Омск еще раз украсят к Дню города

Перед праздниками в Омске добавят украшений. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Несмотря на то, что празднование дня города перенесли, украшения на главных улицах развесили. Банеры появились еще в начале августа, когда и должен был проходить праздник. Их снимать не стали, и весь месяц украшения создавали настроение. Сейчас в мэрии сообщили, что планируют добавить украшений в городе.

Новые баннеры появятся на:

– улица Ленина;

– Соборная площадь (со стороны Кафедрального собора);

– улица Конева;

– площадь Победы;

– кольцо на ул. Маршала Жукова и ул. Панфилова;

– проспект К. Маркса;

– территория «Омской крепости»;

– сквер им. Дзержинского;

– улица Конева и улицу 70 лет Октября;

– Кировская развязка.

Дополнительные украшения появятся до 11 сентября, а снимут их уже 20 числа, после всех праздничных мероприятий.