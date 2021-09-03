Омск еще раз украсят к Дню города

Перед праздниками в Омске добавят украшений.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
Несмотря на то, что празднование дня города перенесли, украшения на главных улицах развесили. Банеры появились еще в начале августа, когда и должен был проходить праздник. Их снимать не стали, и весь месяц украшения создавали настроение. Сейчас в мэрии сообщили, что планируют добавить украшений в городе.
Новые баннеры появятся на:
– улица Ленина;
– Соборная площадь (со стороны Кафедрального собора);
– улица Конева;
– площадь Победы;
– кольцо на ул. Маршала Жукова и ул. Панфилова;
– проспект К. Маркса;
– территория «Омской крепости»;
– сквер им. Дзержинского;
– улица Конева и улицу 70 лет Октября;
– Кировская развязка.
Дополнительные украшения появятся до 11 сентября, а снимут их уже 20 числа, после всех праздничных мероприятий.