Мэр Омска Оксана Фадина представила Губернатору Александру Буркову отчет по реализации национальных проектов

По поручению Губернатора мэр Омска Оксана Фадина комплексно оценила реализацию национальных проектов на территории города. В четверг, 2 сентября, на встрече с Александром Бурковым мэр представила результаты проделанной работы.

Всего на реализацию национальных проектов в Омске в текущем году направлено 3,62 млрд рублей, из них 1,53 млрд рублей выделены из федерального бюджета, 1,56 млрд рублей – из областного. В рамках национального проекта «Культура» в областном центре появится ещё одна модельная библиотека, создаваемая на базе Первой детской библиотеки». Она уже готовится к открытию. Также после капитального ремонта обновятся 11 детских школ искусств. Готовится проектно-сметная документация на строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег» - работы выполняются по национальному проекту «Образование».

Ремонт 26 омских дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» находится в завершающей стадии. Администрация города в постоянном режиме взаимодействует с подрядчиками, которые оперативно устраняют замечания. Кроме того, ведутся активные дорожные работы на 11 объектах, запланированных к ремонту в 2022 году.

– Мы сами выезжаем на объекты, видим качество проделанной работы. Замечания прошлого и позапрошлого года отработали. Сейчас возникают только мелкие замечания, которые по уведомлениям подрядные организации устраняют в установленный период времени, – рассказала Оксана Фадина.

– Главное, что планы, которые были установлены перед вами, будут выполнены: работы будут закончены до ноября, – отметил Александр Бурков.

– Да. При этом мы в прошлом году наряду с перечнем автомобильных дорог 2021 года отторговали перечень автомобильных дорог 2022 года. Сейчас производственные программы 2021 года подрядчиками завершаются и параллельно фронт работ реализован на тех автомобильных сообщениях, которые находятся в составе 2022 года. Мы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» идем опережающими темпами и готовы уже в четвертом квартале, получив финансирование, провести торги на перечень дорог 2023 года.

Ведется и строительство семи детских садов в рамках национального проекта «Демография». Так в Омске появится 1140 мест для дошкольников. По предложению мэра глава региона рассмотрит возможность перераспределения финансирования, чтобы направить 40 млн рублей, оставшихся в результате экономии в ходе торгов, на материально-техническое обеспечение трех строящихся детских садов.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Омске уже благоустроили 13 дворовых территорий. Сейчас ведут работы на 6 общественных территориях, но, как отметила градоначальница, сложная ситуация сложилась при реконструкции площади у ДК «Звездный». В связи с корректировкой контракта работу затянули.

– Сейчас я провожу служебную проверку. Думаю, что это приведет даже к отстранению ряда людей от должности. Контракт был заключен в январе. В мае подрядная организация вышла на работу, увидела скрытые дефекты. А рабочее совещание провели только в середине августа. Чем занимались коллеги и как курировали эту территорию – непонятно. Во всех остальных округах ситуация управляемая, – пояснила Оксана Фадина.

Также в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» городская администрация занимается расселением из аварийного жилья. Так, для этой цели по заказу департамента строительства будут построены два 10-этажных дома на улице 6-я Станционная. Сейчас ведется их проектирование.