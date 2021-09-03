В Омске начали устанавливать 65-метровое колесо обозрения

Подсветку нового колеса обозрения будет видно за несколько километров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 5 сентября, на Зеленом острове будут закладывать плиту основания для будущего колеса обозрения. Позже приступят к монтажу самого аттракциона. Конструкцию весом 250 тонн привезут в Омск в разобранном виде. Работы выполнит компания «Омск сайдинг инвест».

Согласно планам 65-метровое колесо станет частью парка развлечений, оформленного в тематике Дикого Запада. За аренду земли под аттракционом его владельцы будут платить городу по 5 млн рублей в год.