Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2021 12:53

В Омске начали устанавливать 65-метровое колесо обозрения

Оно появится на Зеленом острове
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подсветку нового колеса обозрения будет видно за несколько километров.

Подсветку нового колеса обозрения будет видно за несколько километров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 5 сентября, на Зеленом острове будут закладывать плиту основания для будущего колеса обозрения. Позже приступят к монтажу самого аттракциона. Конструкцию весом 250 тонн привезут в Омск в разобранном виде. Работы выполнит компания «Омск сайдинг инвест».

Согласно планам 65-метровое колесо станет частью парка развлечений, оформленного в тематике Дикого Запада. За аренду земли под аттракционом его владельцы будут платить городу по 5 млн рублей в год.