Количество смертей от ковида в Омске превысило 2000 человек

В Омске продолжается третья волна коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава в Омской области продолжат оставаться напряженной ситуация с ковидом. За сутки в регионе выявили 384 заболевших. 315 из них остались на лечении дома, а остальные 69 отправились в стационары под круглосуточное наблюдение врачей. За все время пандемии в Омской области заболели уже 74 430 человек.

Выздоровел за сутки 321 омич. С начала наблюдений общие показатели достигли 54 335 человек.

К сожалению, ковид продолжает уносить человеческие жизни. Сегодня в регионе зафиксировали более 2 тысяч умерших с начала пандемии. Точное число составило 2 008 человек.

В прививочной компании поучаствовал 582 471 человек. Среди них полностью привиты уже 492 047 человек.