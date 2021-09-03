Неизвестные спилили ночью старинные перила в здании бывшего музея «Искусство Омска»

Неизвестные спилили перила с главной лестницы бывшего здания музея. Фото: омское отделение ВООПИиК

Сотрудники всероссийского общества охраны памятников сообщил об исчезновении одного из красивейших элементов интерьера в бывшем корпусе музея «Искусство Омска». Здание давно находится в плачевном состоянии, музей съехал оттуда из-за постоянных проблем, хранить картины в таких условиях было невозможно. С тех пор красивый дом на улице Куйбышева остался без владельцев. Мэрия пыталась его сдавать, но здание так и осталось пустым.

- Около двух недель назад неизвестные проникли в никем не охраняемый памятник архитектуры. Похитители орудовали в нем не один час — болгаркой были срезаны кованные перила лестницы. Это красивейший элемент интерьера, по времени относящийся к постройке здания в 1908 году. Их, вероятно, еще можно найти в каком-то из пунктов металла и спасти, но этим должна заниматься полиция, - сообщили на официальной страницы Омское отделение ВООПИиК.

Они приложили фото, на котором видно, что перил на лестнице не осталось. Кованые элементы спилили и унесли неизвестные, им никто не помешал.

- Просим считать данное сообщение официальным обращением в органы прокуратуры с тем, чтобы компетентные органы дали оценку действиям ответственных лиц, - добавили в обществе охраны памятников.