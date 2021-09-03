В Омске вновь пройдет фестиваль стритбола и уличной культуры

Как рассказали в департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии, состязания по стритболу проводятся в следующих возрастных группах: 10-11 лет, 12-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет, 19 лет и старше. Все участники должны иметь документ, подтверждающий возраст (паспорт, свидетельство о рождении), и допуск врача. Победители и призеры соревнований будут награждены дипломами, медалями и ценными призами.

Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, будут приниматься до 16 сентября текущего года с 8:30 до 15:00 по адресу: ул. Циолковского, 1А или на электронную почту: prominacoach@yandex.ru. Подробности можно узнать по телефону: 31-94-74.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут состязания по воркауту, пляжному волейболу (информация о регистрации команд (информация о регистрации команду будет размещена в группах и на сайте Омской федерации волейбола), футболу, чир-спорту, флорболу и силовым видом спорта. Также планируются велозаеды детей от двух до восьми лет (заявки следует направлять на электронный адрес: visnushka21@mail.ru ), конкурсы и интерактивные площадки. Все желающие смогут посетить музей «История омского спорта».

В этот день гостей праздника также ждет фестиваль силовых видов спорта «Сибирские игры – 2021». Он проводится в рамках проекта «Сильнейшая нация Мира». Начало – в 11:00. В соревновательную программу фестиваля включены: становая тяга с трэп-грифом (Медвежья тяга) на максимальный вес, перетягивание каната, жим лежа на максимальный вес, пул-пуш (очная дуэль двух спортсменов: выталкивание друг друга из круга посредством бревна), переноска природного камня на максимальную дистанцию, армрестлинг. Заявки принимаются до 17 сентября на электронную почту: silovoeshow@gmail.com .