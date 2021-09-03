Десятый юбилейный ИННОСИБ пройдет в Омске в дистанционно-очном формате

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал распоряжение о проведении 21-23 октября Х форума ИННОСИБ. Одиннадцатый год подряд в нашем городе, признанном федеральными руководителями «социальной столицей России», соберутся представители органов власти всех уровней, лидеры общественных формирований, социального бизнеса из разных регионов и зарубежных стран, чтобы обсудить пути развития социального предпринимательства и третьего сектора в новых условиях.

В связи с пандемией юбилейный ИННОСИБ перенесли на 2021 год. А в прошлом году традиционный омский «слет» СП и лидеров гражданских инициатив проходил под девизом «Люди дела» на нескольких площадках с ограниченным числом участников, был растянут по времени и максимально использовал возможности ИТ-коммуникаций. Карантинные ограничения действуют и в этом году, поэтому Х Форум ИННОСИБ также пройдет в дистанционно-очном формате, и многие участники будут наблюдать за омским событием «на удаленке».

Руководитель Омского ЦИСС Ирина Сербина в ходе прошедшего накануне заседания Клуба менторов ЦИСС в составе представителей органов власти, региональной Общественной палаты, лидеров НКО и резидентов кластера социальных инноваций рассказала о подготовке к форуму и представила его концепцию.

Ожидается приезд представителей Правительства РФ, и Федерального Собрания, федеральных министерств и ведомств, делегаций от Общественной палаты РФ и Союза женщин России, а также из других субъектов федерации и даже зарубежных стран. Так, участники из Египта и Казахстана заявили о намерении побывать на мероприятии лично, представители из Южной Кореи, Индии и среднеазиатских республик обсуждают возможности онлайн-подключений к площадкам форума.

«Главная тема форума – «Национальные цели развития России – новые вызовы и возможности». Первый день форума – информационно-образовательный – будет посвящен достижению национальной цели «Цифровая трансформация» и приурочен к 150-летию Омской прессы. Площадки в Региональном центре по связям с общественностью и Бизнес-инкубаторе будут вести известные журналисты и федеральные эксперты, которые расскажут о современных коммуникациях и информационной безопасности, а также представят фотовыставку об участии СМИ в общественной жизни региона.

22 октября пройдет официальная часть Форума с пленарным заседанием, выставкой изделий и проектов социальных предпринимателей, площадкой «День Тарского муниципального района». Кроме того, потенциал северных территорий Прииртышья будет представлен в «Гостиной менторов». Будут работать интерактивные и дискуссионные площадки, тематические круглые столы, посвященные развитию социального предпринимательства и третьего сектора. Завершится Форум 23 октября презентацией лучших социальных практик омичей с выездом по адресам реализации проектов. Также будут подведены итоги мероприятия», - сообщила Ирина Сербина.

Подробнее об особенностях юбилейного ИННОСИБа будет сообщено на пресс-конференции в октябре.