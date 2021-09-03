«Осколки попали в коляску»: из-за дебоширов в омском автобусе чуть не пострадал ребенок

Омич хотел отомстить обидчику, но чуть не покалечил ребенка. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Подробностями конфликта между пассажирами автобуса поделился очевидец. Он возвращался домой около 19:20 на автобусе №29, когда в районе остановки СибНИИСХоза в салоне разгорелся скандал. Что-то не поделили два пьяных приятеля и один из пассажиров.

- Двое нетрезвых мужчин повздорили с одним из пассажиров, завязался конфликт, все это происходило внутри, кондуктор их выгнал. Двое потянули того пассажира, чтобы выяснить конфликт на улице, пассажира не выпустили очевидцы, после того как двери закрылись один из нетрезвых людей взял бутылку пива и выбил стекло. Все полетело на коляску с ребенком, но пассажиры немного прикрыли. Ребенок в порядке, - рассказал очевидец в соцсетях.

В пресс-службе полиции подтвердили, что накануне вечером к ним обратился водитель автобуса и рассказал о двух дебоширах. Они попробовали сбежать, но их задержали патрульные. Тот, кто кинул бутылку признался, что хотел отомстить обидчику и целился в него.