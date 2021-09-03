Север Омской области накрыл туман

Большеречье на несколько часов превратилось в туманный Альбион. Фото: скриншот видео («Наша Иртышская правда»)

Жители рабочего поселка Большеречье поделились необычным видео. Его разместили на официальной странице местного издания «Наша Иртышская правда».

Из-за значительного перепада ночных и дневных температур, характерного для начала осени и особенно контрастного на севере Омской области, утром и вечером над землей стелется туман.

Фото: скриншот видео («Наша Иртышская правда»)

Необычность этому природному явлению придала радуга, появившаяся в результате преломления солнечных лучей в капельках воды, висящих в воздухе.

– По-моему, круто смотрится! – делится впечатлениями авто ролика.