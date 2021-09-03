Омич получил права, а через три дня сбил ребенка на переходе

Ребенок в больнице, а в обстоятельствах аварии разбираются. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне вечером в Госавтоинспекцию обратились с сообщением о ДТП. На месте сотрудники ведовства предварительно установили, что произошел наезд на пешехода. 19-летний водитель ВАЗ-2101 ехал по улице Багратиона и неподалеку от одноименной остановки сбил на пешеходном переходе ребенка. 12-летняя девочка попала в больницу. Она упала на лобовое стекло, по которому от удара пошли трещины.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, водителю выдали права только три дня назад, а сегодня уже завели 5 административных дел. Кроме того, что он не пропустил пешехода, были и другие нарушения: оказалось, что машина не была поставлена на учет и не оформлена страховка, также машина была неисправна. Окончательные обстоятельства будут установлены после проверки.