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Общество3 сентября 2021 9:36

Суд запретил сносить обрушившиеся 6 лет назад омские казармы ВДВ

Там работают специалисты и проводят экспертизу
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Судебные заседания по обрушению казарм ВДВ все еще продолжаются.

Судебные заседания по обрушению казарм ВДВ все еще продолжаются.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно стало известно, что минобороны попросили снести старые казармы, в которых в 2015 году произошла настоящая трагедия. Казармы обрушились, а под обломками оказались 42 новобранца, еще 24 человека погибли.

Сейчас все еще продолжается разбирательство по этому делу, проводится экспертиза, которую минобороны и попросили приостановить, а здания снести. Свое решение военные мотивировали тем, что работа в них может быть небезопасна для экспертов. Но суд запретил снос казарм. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники «Коммерсантъ». Работы пока продолжатся.