На Левобережье откорректировали светофор, чтобы избавиться от пробок

Светофор на загруженном перекрестке уже начал работать по-новому.

В Омске продолжают корректировать работу светофоров, чтобы улучшить ситуацию с пробками. Одним из загруженных перекрестков, где постоянно образуются заторы, был перекресток Волгоградской и Дергачева. Там проблемы возникали из-за поворота налево с улицы Волгоградская. Машины не могли закончить маневр из-за встречного потока, который должны были пропустить.

- Движение транспорта по данному подходу будет продолжаться после того, как остановится встречный поток. Это позволит транспорту, ожидающему поворота налево, завершить маневр без конфликта со встречным потоком. В целом преодоление этого участка станет безопаснее, - рассказал главный специалист отдела организации и безопасности дорожного движения Ольга Назаренко.

После изменений специалисты дептранса будут следить за изменениями в дорожной ситуации.