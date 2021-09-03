Более 270 тонн зараженной растительной продукции не допущено к ввозу в Омскую область

В августе специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области по результатам карантинного фитосанитарного контроля продукции из стран ЕАЭС в 17 случаях выявлено 3 вида карантинных объектов (повилика, восточная плодожорка, западный цветочный трипс). Эти растения и вредители включены в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза».

Всего выявлено более 197 тонн и 325 штук зараженной подкарантинной продукции (персики – 56,214 тонн, слива – 32,611 тонн, перец – 109 тонн, срезы гвоздик – 325 штук).

В целях предотвращения распространения на территории региона карантинных объектов вся зараженная плодоовощная продукция возвращена странам-экспортерам (Казахстан, Киргизия), а срезы гвоздик из Армении уничтожены сжиганием.

С начала года Управлением Россельхознадзора по Омской области выявлено 5 видов карантинных объектов (повилика, восточная плодожорка, западный цветочный трипс, вирус мозаики пепино, южноамериканская томатная моль) - зараженной оказалось более 270 тонн и 690 штук подкарантинной продукции.