В Омске снова выявили выбросы фенола и сероводорода

Ядовитый смог над городом не рассеивается из-за почти полного отсутствия ветра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омичи продолжают писать в соцсетях, что задыхаются по ночам из-за выбросов. Жалобы горожан подтвердились замерами.

В ночь на 2 сентября, на улице 3-й Ленинградской в Ленинском округе была в 1,7 раза превышена предельно допустимая концентрация этилбензола и в 1,16 раза – фенола. На улице 3-й Молодежной в Октябрьском округе оказалась в 4,56 раза превышено содержание сероуглерода.

В областном минприроды снова посетовали на неблагоприятные метеоусловия, которые не способствуют рассеиванию ядовитого смога над Омском. Также сообщили, что подозревают в загрязнении воздуха предприятие, находящееся в федеральном подчинении.

Информацию о предполагаемом нарушителе передали в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, в Управление Роспотребнадзора по Омской области и в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру.