Спустя два месяца в Омске откроют движение по 7-й Северной

Проехать по 7-й Северной омичи смогут уже завтра. Фото: Виктор Гусейнов

В Омске уже два месяца был перекрыт участок улицы 7-я Северная. Его планировали закрыть с 1 июля, но из-за проведения в Омске ралли "Шелковы путь" перенесли на третье число. Предполагалось, что трубы Водоканал успеет починить за месяц, но ближе к августу омичам сообщили, что продлят перекрытие до сентября. Многие омичи уже сомневались, что что работы закончат в срок. Но движение все же возобновят.

В мэрии сообщили, что прежнюю схему движения вернут уже 3 сентября. По старым маршрутам пойдет и общественный транспорт № 12, 83, 83Н, 343, 393. А вот перекрытие прилегающей улицы Добровольского пока продолжается. Ее придется по-прежнему объезжать.