В Омске появятся 48 новых автобусов на метане за 600 миллионов

В Омске зимой появятся 48 новых автобусов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Скоро в Омске появятся новые автобусы. Их планирует закупить мэрия, торги уже объявили. Максимальная цена контракта составила 613 миллионов а результаты торгов станут известны уже 24 сентября. Омичи точно заметят обновление парка, планируют закупить сразу 48 автобусов, работающих на метане. Их, как отмечают в мэрии, закупят в рамках реализации проекта «Чистый воздух». Одним из его пунктов был переход общественного транспорта на газовое топливо.

Новые машины должны быть низкопольными, оборудованными для людей с ограниченными возможностями, вместимость каждого автобуса составит не менее 95 человек, в салоне будет «бегущая строка», уведомляющая пассажиров об остановках. Привезти технику в город должны до 15 декабря.