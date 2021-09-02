На дополнительные 800 млн рублей в Омской области отремонтируют 56 км дорог

В Омской области продолжают ремонтировать дороги. Фото: Архив "КП"

Во время сегодняшней пресс-конференции областной министр строительства Антон Заев рассказал, как обстоят дела с дорогами в регионе. По его словам, многие из них все еще выглядят, как после бомбежки. Однако на последние годы за счет финансирования по программе «Безопасные качественные дороги» ситуация начала меняться в лучшую сторону.

В этом году регион потратит 6,5 млрд рублей на приведение в порядок 77 участков дорог общей протяженностью 249,26 км. Это почти в два раза больше, чем было сделано в 2020-м.

Кроме того, по решению Федерального Собрания РФ Омская область дополнительно получит 800 млн рублей. На эти деньги отремонтируют еще 18 участков дорог в 11 районах – общей протяженностью в 56 км.

Все контракты на выполнение этих работ уже заключены с подрядчиками.