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Общество2 сентября 2021 11:21

Новый арендатор памятника культуры в Газетном переулке в Омске будет платить 900 рублей в месяц

Договор подписали с омской фирмой на 20 лет
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Компания будет платить смешную сумму за аренду, но потратится на ремонт.

Компания будет платить смешную сумму за аренду, но потратится на ремонт.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Уже три года в Омске в Газетном переулке не могут найти арендатора для памятника культуры «Доходный дом в стиле модерн, 1900 – 1910 гг.». А он зданию необходим, потому что оно находится в плачевном состоянии. По стенам пошли трещины, из-за которых здание поделилось на две части, и одна понемногу сползает в котлован. Вот только желающих вложиться в ремонт не нашлось. Торги проводили в 2019 году, но победители не явились на подписание контракта, затем попробовали еще раз в 2021 с двумя фирмами, ООО «Альянс-Екатеринбург» и ООО «КАПИТАЛ». Представители первой на торги не явились и их признали несостоявшимися. Но в этот раз арендатора здание все же получило. Им стал второй участник торгов, ООО "КАПИТАЛ".

Как уточнили в пресс-службе мэрии, по закону стоимость аренды памятника культуры рассчитывается как 1 рубль за квадратный метр. Получилось, что платить компания будет по 879,7 рублей в месяц. Аренда небольшая, но арендатору придется взять на себя все расходы на ремонт здания.

- Арендатор будет обязан в течение семи лет провести работы по сохранению памятника. Договор еще не подписан, но у арендатора явно есть намерение его подписать, - рассказал директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня. Также будет установлен перечь обязательных работ, которые компания должна будет выполнить.