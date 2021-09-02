«Росводоканал Омск» завершил работы на коллекторе по улице 7 Северной

Обновлены 94 метра канализационного коллектора. Из-за обнаруженного разлома в средней части аварийного участка большую часть работ - 74 метра - пришлось проводить открытым способом, ограничивая движение автотранспорта по 7-й Северной. Остальные 20 метров обновлены бестраншейным способом «труба в трубу».

- Мы ставили перед собой задачу реконструировать трубопровод методом «труба в трубу» до начала августа, но после прочистки коллектора от обрушившихся элементов перекрытия, камней, мусора и отложений было обнаружено расхождение стыков железобетонных труб, что вместе с оголённой арматурой, не давало возможности проложить новые полиэтиленовые трубы в коллекторе. В связи с этим, мы вынуждены были продлить срок реконструкции трубопровода до конца августа, чтобы в створе старого коллектора проложить новый, который прослужит значительно дольше полувека, - рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск» Евгений Решетников.

Работы на коллекторе были полностью закончены 20 августа. После чего водоканал приступил к восстановлению дорожного полотна и прилегающей территории. Из-за изменения способа работ с закрытого на открытый, кратно увеличился объём работ по благоустройству. Несмотря на это, благоустройство улицы выполнено в полном объеме и с соблюдением требований технических условий администрации города Омска. На месте работ уложен и утрамбован щебень и два слоя асфальта. Разрушенные на обочине дороги бордюры заменены на новые. Вечером 2 сентября работы будут завершены, перекрытый участок улицы 7 Северная откроют для движения автотранспорта.

Напомним, канализационный коллектор, проложенный в районе улице 7 Северная в 60-х годах прошлого века, в мае 2021 года был признан аварийным. Ремонтные работы по обновлению коммуникаций заняли 2 месяца.