В Омске на месяц сняли запрет на массовые мероприятия

Омичи смогут официально собираться на массоввые мероприятия, но в масках. Фото: Павел КЛОКОВ

В минувший понедельник, 30 августа, состоялось заседание оперштаба. На нем сохранили многие ограничительные меры и обсудили эпидемиологическую обстановку. Но отменять празднование Дня города и проведение марафона не стали. Эти мероприятия и так перенесли на месяц из-за ковида. Стало известно, что в Омске приостановили действие запрета на массовые мероприятия. Это позволит провести праздники без несостыковок.

- Приостановить действие подпункта 1 пункта 10 распоряжения губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области с 1 по 30 сентября 2021 года, - говорится в распоряжении губернатора Омской области Александра Буркова.

В этом пункте ранее говорилось о запрете проведения любых массовых мероприятий, но теперь его действие приостановлено. А вот другие ограничения будут действовать в полном объеме.