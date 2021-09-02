Что входит в состав коммунальной услуги «обращение с ТКО»?

Один из частых вопросов, поступающих в диспетчерскую службу компании «Магнит», касается перечня работ, которые должны оказываться, в рамках предоставления коммунальной услуги по вывозу мусора.

Большинство омичей убеждены, что региональный оператор обязан выполнять все, что так или иначе связано с отходами, однако это не совсем так.

В пресс-службе компании «Магнит» пояснили, что обязанности регионального оператора регулирует действующее законодательство – список или перечень работ, которые он должен выполнять утвержден действующими в настоящее время в РФ нормативно-правовыми документами.

«Согласно Правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 региональный оператор осуществляет: cбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Именно за это потребители ежемесячно платят по квитанциям», - рассказали в пресс-службе регоператора.

В состав коммунальной услуги «обращение с ТКО» не входит: установка контейнерных площадок, их уборка, ремонт контейнеров, замена контейнеров, дератизация контейнерной площадки, ремонт дороги, ведущей к площадке, или ее очистка от снега.

Эти работы законодатель закрепил за другими исполнителями – в частности, все, что касается содержания и состояния контейнерной площадки по закону должен выполнять ее владелец.