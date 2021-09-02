Виртуальные рабочие столы от «Ростелекома»: работай, где удобно

Компания «Ростелеком» предлагает сибирским компаниям настроить удаленный доступ для комфортной работы не только в офисе, но и в любом месте, где доступен интернет. Федеральный цифровой провайдер поможет установить виртуальные рабочие столы на базе Citrix Virtual Desktop (VDI), чтобы при необходимости быстро вывести сотрудников на удаленную работу или подключить к решению задач экспертов из других регионов страны.

Преимущество VDI «Ростелекома» — быстрое развертывание и масштабирование виртуальных рабочих столов от одного сотрудника до целого филиала в течение одного* часа после подачи заявки. Благодаря комплексному решению компании сэкономят на аренде офиса, снизят расходы на покупку или обновление компьютеров, ограничат трудозатраты на администрирование. Кроме того, стоимость одного удаленного рабочего места с сервисом VDI обойдется примерно в пять раз дешевле по сравнению с классической организацией дистанционной работы, которая в том числе включает покупку компьютеров.

«Конфигурации виртуальных рабочих столов можно настроить под конкретные задачи бизнеса. Например, организовать работу для операторов колл-центра, когда множеству пользователей предоставляется типовой набор программного обеспечения. Или, напротив, сформировать уникальный набор сервисов для нескольких бухгалтеров предприятия. При этом во всех случаях системный администратор может самостоятельно и централизованно управлять сеансами пользователей, выключать и перезагружать рабочие места, оказывать техподдержку и устранять проблемы из личного кабинета», — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

Виртуальные рабочие столы «Ростелекома» отвечают требованиям информационной безопасности. Благодаря сервису Next Generation Firewall (NGFW) корпоративная сеть будет защищена от киберугроз без затрат на закупку оборудования и создание штата профильных специалистов внутри компании. Эксперты цифрового провайдера обеспечат заслон от вирусов, вымогателей, вредоносного ПО и хакерских атак. Также можно ограничить пользователям доступ к сайтам, например, к файлообменникам, и заблокировать работу сторонних приложений. Многофакторная аутентификация на базе SafeNet или Native OTP позволит защитить подключение к рабочему столу.

Для клиентов услуги VDI цифровой оператор предоставляет детальное соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement, SLA). Благодаря этому бизнес получает круглосуточную доступность сервиса, минимальное время реакции на инцидент и оперативное решение возникающих проблем.

Подробнее о сервисе и бесплатном тестировании виртуальных рабочих столов можно узнать на сайте.

*Время развертывания может быть изменено в зависимости от загруженности специалистов и времени суток.