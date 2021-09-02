Портал Единого оператора газификации адаптирован для мобильных устройств

Адаптивная версия реализует ключевой функционал портала. Здесь можно подать заявку на подключение и отследить ее статус, ознакомиться со списком необходимых документов, сделать предварительный расчет стоимости строительства сетей внутри границ земельного участка, получить ответы на дополнительные вопросы.

«Теперь каждый, кто готов подать заявку на догазификацию, может это сделать через портал Единого оператора газификации connectgas.ru с любого устройства. Мы максимально используем преимущества цифровизации. И в этом плане адаптивная версия портала позволяет пользователям стать частью новой цифровой системы», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.