Из-за вручения новых машин омским больницам перекроют центральную площадь

В понедельник нельзя будет проехать по соборной площади и прилегающим улицам. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В грядущий понедельник, 6 сентября, омским водителям придется существенно корректировать маршрут. А все потому, что почти на пять часов перекроют Соборную площадь. Это связано с торжественной передачей новых машин скорой больницам.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, перекрытие продлится с 13:00 до 17:30. Проехать нельзя будет по улице Ленина от улицы Интернациональной до улицы Тарской, включая Соборную площадь; по улице Ивана Алексеева от улицы Красина до Соборной площади; по Банковскому переулку на участке от улицы Певцова до Соборной площади. В это время нельзя будет и парковаться вблизи перекрытых улиц.

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут.