"Большое спасибо мэру за помощь!"

Радостное событие

1 сентября жители дома №1 по улице Попова встречали с особым радостным настроением. Начало учебного года, безусловно, замечательный праздник, но у омичей, которые живут в этом доме, есть свой отличный повод для радости. Здесь заканчивается ремонт полностью сгоревшей в начале этого лета крыши. А помогла в этом жизненно важном деле людям городская администрация и мэр Оксана Фадина.

- В нашем доме случилась катастрофа – пожар. В одночасье все 7 подъездов дома остались без крыши над головой, - рассказывает председатель совета дома №1 по улице Попова Ольга Россомахина. – Куда мы только не обращались со своей бедой, а помогли нам именно в нашей мэрии.

Для людей

Мэр Омска откликнулась сразу, как только узнала о случившемся. Ситуация была непростая, ведь средств, накопленных жильцами на спецсчете для капремонта на восстановления крыши не хватало.

- Когда видишь, с какой заботой жильцы дома относятся к своему дому, с какой любовью благоустраивают прилегающую территорию, становится ясно, что людям не все равно где и как жить. Очень хотелось помочь, потому что оставалось всего два месяца до наступления осени, когда начинаются дожди и не хотелось, чтобы в квартирах был потоп. Мы искали способы решения проблемы как отремонтировать крышу на этом доме и нашли, ведь у нас принцип работы такой: если ты не делал чего-то раньше, это не значит, что это невозможно, - рассказывает глава города Оксана Фадина.

Искренняя благодарность

Оценить результат мэр Омска приехала 1 сентября, прямо с торжественной линейки одной из школ города. Жильцы дома встречали градоначальницу цветами и благодарили ее.

- Низкий вам поклон, Оксана Николаевна, от жителей нашего дома! – сказала Ольга Россомахина. - Спасибо, что вы нас услышали и помогли! Мы очень рады, что нам так повезло с ремонтом. Это поистине чудо, что ситуация, которая выглядела совсем безнадежной, так счастливо разрешилась.

Отдельную благодарность жильцы дома №1 по улице Попова выражают подрядной организации, которая начала работы по ремонту кровли за свой счет и получила первый платеж только через месяц. По словам Ольги Россомахиной два месяца каждый день строители трудились не покладая рук, чтобы к началу осени практически полностью закончить работу. Ремонт кровли уже завершен на 95%, причем все выполнено из качественных материалов, поэтому жильцы дома могут не опасаться любых катаклизмов. Полностью ремонт кровли будет закончен к 10 сентября.