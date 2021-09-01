В омском минздраве ответственным за закупки стал Василий Гирев

Закупками для омских больниц займется опытный финансист. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно о том, что должность главы «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» освободилась. Любовь Никонова пришла на место Виктора Бабикова, ставшего известным из-за обвинений бывшего министра здравоохранения Ирины Солдатовой в махинациях с госзакупками. Она проработала около 3 месяцев и уволилась по собственному желанию. На ее место уже нашли замену.

Теперь заниматься закупками, по информации издания «Город55», будет Василий Гирев.

- Василий Васильевич является опытным финансистом, ранее работал на профильных должностях в МСЧ № 9 и БСМП № 1, - рассказали о кандидате в министерстве здравоохранения.