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Общество1 сентября 2021 14:12

Омский автовокзал приостановил онлайн-продажу билетов из-за технического сбоя

Пока неясно, когда его получится устранить
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Билеты можно купить, лично придя в кассы одного из автовокзалов «Омскоблавтотранса». Фото: «Яндекс. Карты»

Билеты можно купить, лично придя в кассы одного из автовокзалов «Омскоблавтотранса». Фото: «Яндекс. Карты»

На сайте омского автовокзала сейчас невозможно приобрести билеты онлайн. При вводе любого направления из Омска на любую дату сервис выдает информацию, что билетов нет в наличии.

Порталу NGS55.ru в информационной службе автовокзала сообщили, что сбой произошел из-за технических неполадок. Пока неясно, когда они будут устранены.

Так сейчас выгладит табло поиска билетов.

Так сейчас выгладит табло поиска билетов.

Кстати, сейчас справочная автовокзала и вовсе недоступна. По указанным на сайте организации телефонам никто не отвечает.

Однако купить билеты пассажиры все же могут. Для этого им надо лично прийти в кассы автовокзалов «Омскоблавтотранса» в городе или в районах области.