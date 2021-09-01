В Омской области за сутки ковидом заразились 387 человек

В Омске продолжает оставаться высоким уровень заражаемости ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области подвели по борьбе с ковидом за последние сутки. Минздрав рассказал, что в регионе зафиксировали 387 новых случая заболевания. Из них 61 оказался серьезным, людей отправили в госпитали, а 326 человек смогут вылечиться дома. За все время пандемии в Омской области заболел уже 73 661 человек.

Выздороветь удалось в общей сложности 53 681 омичу. За последние сутки их ряды пополнили 328 человек.

К сожалению, скончались за сутки 9 человек. За все время пандемии вирус унес 1 993 жизни.

В прививочной компании поучаствовали 577 311 человек. Вторым компонентом привиты уже 484 073 омича.