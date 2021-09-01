В омских общеобразовательных организациях стартовала акция «Поделись своим знанием» в рамках II просветительского марафона «Новое знание»

С 1 по 3 сентября в омских школах состоится акция «Поделись своим знанием», в рамках которой просветительские лекции на различные темы прочтут 170 специально отобранных лекторов. Мероприятие проходит под эгидой стартовавшего II просветительского марафона «Новое знание».

В рамках просветительского марафона «Новое Знание» более 5 тысяч лекторов проведут уроки в российских школах как в городах-миллионниках, так и в отдаленных уголках нашей страны. В акции «Поделись своим знанием» примут участие известные люди, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций, которые добились успехов в жизни и теперь вернутся в школу, чтобы поделиться своим знанием уже с новым поколением.

В Омской области среди лекторов учителя, воспитатели, врачи, специалисты по делам молодежи, главы поселений, спортсмены, тренеры-преподаватели, работники правоохранительных органов, культуры, руководители предприятий, индивидуальные предприниматели. Темы встреч со школьниками разнообразны: лекторы готовы поделиться своими знаниями из той области, в которой практикуют, а также поговорить на темы патриотизма, развития предпринимательства, призвании, развитии территорий, национальных проектах, выборе профессии, сохранении исторической памяти. Кроме этого, в рамках акции запланированы экскурсии и профориентационные игры.

В рамках Просветительского марафона «Новое Знание» участники сообщества «Большая перемена» в формате коротких видео создадут свой путеводитель по научным открытиям XXI века. В российских регионах представители крупных молодежных организаций проведут серию образовательных мастер-классов, лекций и встреч с известными спикерами «Знания». Волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ в эти дни будут развозить школьные наборы детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. 4 сентября всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Российский Красный Крест в фельдшерско-акушерских пунктах отдаленных населенных территорий проведут мероприятия по профилактике заболеваний и профориентации школьников в медицину.

Трёхдневный марафон лекций для школьников, студентов, преподавателей и родителей, 100 часов уникального просветительского контента, свыше 150 экспертов сферы науки, культуры, бизнеса и спорта, видные государственные деятели – таким будет II Федеральный просветительский марафон «Новое знание».