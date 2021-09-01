В День знаний Оксана Фадина посетила торжественную линейку в гимназии №123

1 сентября по всей стране прошли торжественные линейки и Омск не стал исключением. В этом году в нашем городе сядут за парты 134 тысячи учеников, 15 тысяч из них - первоклассники. Мэр Омска приехала в одно из средних учебных заведений города – гимназию № 123 им. О. И. Охрименко в Советском округе на торжественную линейку, чтобы лично поздравить школьников с началом учебного года.

- Прежде всего я радуюсь в этот день за первоклассников – впереди их ждёт безграничный мир открытий! Вы будете восхищаться и порой искренне удивляться новым знаниям. В школе вы обретете друзей, которые, возможно, пройдут с вами через всю жизнь, - сказала Оксана Фадина.

Начало учебного года – особый день не только для первоклашек, но и их родителей. Оксана Николаевна поздравила и их:

- Поздравляю с Днём знаний родителей первоклашек. Вас тоже ждут очень интересные открытия – школу вы закончили давно: есть, что вспомнить, листая учебники, а что-то и открыть для себя впервые. Гранит науки вам придется грызть вместе с детьми. Это будет увлекательное время.

Фадина посоветовала им не переживать за детей, ведь их учить будут опытные педагоги. И конечно она обратилась к одиннадцатиклассникам, для которых этот учебный год выпускной. Им предстоит принять важное решение – выбрать будущую профессию.

- Я думаю, если прислушаться к себе, к своему внутреннему голосу, вы уже четко определились, какой профессиональной деятельностью хотели бы заниматься, - уверена Оксана Фадина.

Особые слова приветствия и поздравления мэр адресовала педагогам. Именно эти люди, считает мэр, открывают для ребят не только двери школы, двери в мир знаний, но и свою душу.

- Уверена, то душевное тепло, которое вы дарите детям, вернется вам сторицей! Ребята, цените и берегите своих педагогов, относитесь к ним с уважением! Они посвятили вам свою жизнь. Педагог – это не просто профессия, это призвание! – подчеркнула глава города.

1 сентября – день важный и волнительный для всех, даже тех, кто давно окончил школу, отметила мэр. Именно торжественные линейки позволяют всем нам вспомнить свои школьные годы.

- Еще раз поздравляю всех школьников и педагогов с началом нового учебного года! Желаю успехов, благополучия и хорошего настроения на весь учебный год! – обратилась мэр Омска к учащимся и коллективам городских образовательных учреждений.

Справка

В гимназии № 123 им. О.И. Охрименко сегодня обучается 827 человек, из них 93 — первоклассники, и почти сто человек — учащиеся 9-х и 11-х классов. По оценкам департамента образования, это - одно из лучших в городе, ученики которого демонстрируют высокие результаты в интеллектуальных конкурсах, турнирах, олимпиадах, конференциях различных уровней. В базе данных одаренных детей насчитывается 249 учащихся — это почти треть общего количества учеников гимназии.